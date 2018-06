Fietser aangereden 13 juni 2018

Een 59-jarige man is lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval. De vijftiger was aan het fietsen en werd in de Sint-Katelijnestraat aangereden door een auto. De autobestuurder reed na het ongeval gewoon verder. De politie spoort de bestuurder op. (TVDZM)