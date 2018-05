Fietsendief riskeert tien maanden 30 mei 2018

Een jonge tiener heeft zich gisteren burgerlijke partij komen stellen tegen Gregory V.D.V. De tiener vroeg een materiële schadevergoeding van 724 euro nadat V.D.V. er op 13 april 2017 vandoor was gegaan met zijn fiets op de Grote Markt in Mechelen. Het parket vroeg een celstraf van tien maanden en een geldboete van 800 euro. "De fiets was een cadeau voor zijn communie van zijn meter", vertelde de raadsvrouw van de tiener. "Hij was erg onder de indruk van de diefstal. Daarom vragen we ook een morele schadevergoeding." De beklaagde daagde niet op. Volgens het openbaar ministerie was er weinig twijfel over zijn schuld. De dief kwam goed in beeld terwijl hij de feiten pleegde. Om de fiets te stelen knipte de dader het slot over. Vonnis op 25 juni. (TVDZM)