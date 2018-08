Fietsendief gevat op Koning Albertplein 13 augustus 2018

De lokale politie Mechelen-Willebroek kon op het Koning Albertplein een fietsendief vatten. De man trok de aandacht van een patrouilleploeg door bijzondere interesse te tonen in de rij gestalde fietsen. Hij ging elke fiets af om te controleren of deze slotvast stond, en vertrok korte tijd later mét een fiets.





De patrouilleploeg intercepteerde daarop de 44-jarige man uit Mechelen, die toegaf de fiets gestolen te hebben. Hij werd voor verder onderzoek overgebracht naar het commissariaat en ter beschikking gesteld van het parket. De fiets werd in beslag genomen en zal worden teruggeven aan de eigenaar. (EDT)