Fietsendief (24) blijft in de cel TVDZM

08 maart 2019

14u00 1 Mechelen De raadkamer in Mechelen heeft de aanhouding verlengd van een 24-jarige man uit het Brusselse. Hij wordt verdacht van enkele fietsdiefstallen.

De twintiger werd vorige week opgemerkt in de buurt van de Stationsstraat. “Hij was er aan het ronddwalen en prutste aan enkele fietsen in de fietsenstalling”, klonk het destijds bij de politie.

Het was pas toen hij er met een van de fietsen ervandoor wou gaan dat de politie hem inrekende. Hij had ook enkele fietsonderdelen bij. De twintiger werd na zijn arrestatie ter beschikking gesteld van het parket, de onderzoeksrechter in Mechelen hield hem aan.

De twintiger moest nu voor de raadkamer verschijnen. Die besloot om de aanhouding van de twintiger te verlengen. Hij is bovendien geen onbekende voor het gerecht. Hij stond op het moment van zijn arrestatie geseind in vier gerechtelijke dossiers.