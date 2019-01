Fietsen gestolen uit garages Els Dalemans

29 januari 2019

Onbekenden hebben ingebroken in een garage in de Galgestraat in Mechelen. Ze konden de poort openen en gingen met een fiets aan de haal zonder sporen van braak na te laten konden. Hetzelfde voorval gebeurde op de Mechelse Schuttersvest.