Fietsdief moet slachtoffer € 1.024 06 september 2018

Gregory V.D.V. zal een jonge tiener een schadevergoeding moeten betalen van 1.024 euro. De man stond voor de zomer terecht voor een fietsdiefstal. Die gebeurde op 13 april 2017 op de Grote Markt in Mechelen. "De fiets was een cadeau voor zijn communie van zijn meter", vertelde de raadsvrouw van de tiener eerder. "Hij was erg onder de indruk van de diefstal." De dief kwam goed in beeld terwijl hij de feiten pleegde. Om de fiets te stelen knipte de dader het slot over. Beklaagde daagde niet op. Hij werd bij verstek veroordeeld tot een effectieve celstraf van zes maanden en een geldboete. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is niet gekend. (TVDZM)