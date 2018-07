Fietsdief moet begeleiding zoeken voor drugsprobleem 06 juli 2018

02u29 0 Mechelen De 21-jarige Elias O. uit Mechelen moet zich van de rechter ambulant laten behandelen voor zijn problematisch drugsprobleem. Hij heeft al vier veroordelingen opgelopen voor drugsfeiten.

De prille twintiger stond terecht voor de diefstal van een fiets aan het groot station in Mechelen. De procureur vorderde twaalf maanden met uitstel, waarvan enkel de voorlopig hechtenis effectief. Omdat hij zich niet aan de voorwaarden van de onderzoeksrechter hield, verbleef hij een maand in de cel.





Residentiële opname

De moeder van de jongeman was voorstander van een residentiële opname. Iets wat de rechter niet meteen nodig achtte. "Daar moet hij zelf achter staan, anders lukt het niet", besloot de rechter die zich nadien tot de jongeman richtte. "Prijs je gelukkig met zo'n moeder. Zij wil het beste voor haar zoon en het is aan jou om te tonen dat je daarvoor dankbaar bent." Hij legde de gevorderde straf op, gekoppeld aan voorwaarden. De behandeling voor zijn drugsprobleem is er één van.





(TVDZM)