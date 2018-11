Fiets uit garage gestolen TVDZM

12 november 2018

Langs de Eikestraat hebben dieven een fiets gestolen. De fiets werd gejat bij een inbraak in een garage. In dezelfde straat werd er ook nog ingebroken in een woning. Hier werd een raam geforceerd. Eens binnen werd de woning doorzocht. De bewoners moeten wel nog nagaan of ook hier een buit werd gemaakt. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.