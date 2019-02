Fiets uit garage gestolen TVDZM

18 februari 2019

12u25

In de Veluwestraat hebben dieven een fiets gestolen. Deze stond in de garage van een appartementsgebouw. De dieven geraakten in de garage zonder sporen van inbraak achter te laten. De lokale politiezone Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.