Fiets- en voetgangersbrug Zennegatsluis hersteld 02 augustus 2018

02u49 0

Het defect aan de fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van de Zennegatsluis in Mechelen is hersteld, dat deelt de Vlaamse Waterweg nv mee. Fietsers en voetgangers kunnen dus weer de normale route langs de sluis volgen, de omleidingssignalisatie wordt verwijderd. Door de aanhoudende hitte was er eind vorige week een defect aan de slagbomen van de fiets- en voetgangersbrug. In afwachting van de herstelling werd de brug opengezet. Fieters en wandelaars moesten vorig weekend omrijden.





(AVH)