Fiesta Europa doet Grote Markt aan 18 mei 2018

De rondreizende Europese markt Fiesta Europa doet tijdens het Pinksterweekend Mechelen aan. De vijftig standhouders starten de opbouw na afloop van de wekelijkse zaterdagmarkt om hun vierdaagse in te zetten met een laatavondopening tot middernacht. Daarna blijven ze nog tot en met dinsdag te gast in de stad van de Maneblussers. De standhouders bieden specialiteiten als Franse nougat, Italiaanse salami's, Spaanse charcuterie, Griekse olijfolie aan, maar evengoed mineralen en edelstenen, lederwaren, zeep of juwelen. Een hapje eten kan op het terras, optredens van artiesten maken het programma compleet.





Info: www.fiestaeuropa.eu.





(WVK)