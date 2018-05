Festivalzomer maakt namen bekend 05 mei 2018

02u42 1

mmMechelen Feest heeft een karrenvracht namen bekendgemaakt voor De Zomer is van Mechelen, die traditioneel van start gaat met Ottertrotter. Naar het wereldse festival in het Tivolipark, dat zijn 25ste verjaardag viert, komen TheColorGrey, Bombino (beide op zaterdag) en The Mauskovic Dance Band (op zondag). Voor Maanrock dropte mmMechelen Feest dan weer de namen van Millionaire, Warhaus, 't Hof van Commerce en Discobar (op zaterdag) en Kraantje Pappie (op vrijdag). Naar ParkPop komen dan weer Isolde XL (19 juli) en Michael Schack (2 augustus). Dijlefeesten (laatste weekend van juli) maakt zich tenslotte op voor de komst van winnaars van De Nieuwe Lichting Portland en SONS en verder Sam Renascent en The Calicos. (WVK)