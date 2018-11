Ferre Uytterhoeven presenteert ‘Mechelen-quiz’ Wannes Vansina

06 november 2018

10u56 0

Vrijzinnig centrum De Schakel organiseert op 16 november om 19.30 uur een ludieke quiz over Mechelen. Deelnemers mogen zich verwachten aan vragen over onder meer geschiedenis, cultuur en actualiteit met betrekking tot hun geliefde stad. Ze werden samengesteld door de bekende stadsgids Ferre Uytterhoeven, die de quiz ook zal presenteren. Inschrijven kan tot 13 november via De Schakel, tel. 015/21.24.71 of online via www.vcdeschakel.be. De quiz vindt plaats bij De Schakel, Steenweg 32. Ploegen mogen bestaan uit maximaal vier personen. Deelname kost 20 euro per ploeg.