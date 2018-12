Femke brengt drie foodtrucks samen in restaurant Wannes Vansina

21 december 2018

17u09 0 Mechelen Mechelen zal begin volgend jaar een werelds eethuis rijker zijn: Carbon, in de Désiré Boucherystraat. Daar combineert Femke Dralants drie foodtrucks.

Momenteel runt de Brusselse nog drie foodtrucks: Booze Brothers (drank en cocktails), Wanderlust (wereldse streetfood met traag gegaard varkensvlees als specialiteit) en Spoon (gezonde maaltijden). Die foodtrucks vind je vooral terug op bedrijfs- en trouwfeesten, maar in Carbon brengt Femke ze samen. “Maar dan minder vluchtig”, klinkt het. “Met mijn foodtrucks moet ik soms 150 klanten in een uur tijd bedienen, terwijl ik in Carbon verfijnder kan werken en meer tijd kan vrijmaken voor mijn klanten.”

Met Carbon mikt Femke op een gemakkelijkheidsoplossing voor groepen die het moeilijk eens geraken over welk restaurant ze zullen kiezen. “Zowel vleeseters als vegetariërs en veganisten zijn welkom”, klinkt het. “Ik verdeel mijn aandacht evenredig.” Op de kaart vind je dan ook gerechten uit de hele wereld, al is de selectie beperkt. “Omdat ik altijd met verse producten werk”, verklaart Femke.

Voor streetfood genre bao buns (Japanse gestoomde broodjes) zal je de hele dag in Carbon terechtkunnen. ’s Middags serveert Femke lunch, ’s avonds suggesties. Dat doet ze in de voormalige tea-room ‘In den Ouden Bruul’. “Ik heb het pand volledig gestript en weer opgebouwd, en dat in tien dagen tijd — ik heb niet geslapen.”

De nieuwe zaak zal open zijn van woensdag tot en met zaterdag. Femke zoekt ook nog een chef-kok en iemand voor de zaal.