FC Suraye United verenigt gemeenschappen NIEUWE VOETBALCLUB WIL HET SPORTIEVE AAN HET MAATSCHAPPELIJKE KOPPELEN WANNES VANSINA

08 juni 2018

03u00 0 Mechelen Mechelen is een veldvoetbalclub rijker en niet zomaar een. FC Suraye United droomt niet alleen van sportief succes, maar heeft ook een maatschappelijk doel. Het wil in de eerste plaats de vele Assyriërs, Chaldeeuwen en Aramenen verenigen, maar daarnaast ook andere gemeenschappen samenbrengen. Piet den Boer is alvast fan.

Het logo zegt het meteen. Daarin zie je de vlaggen van de Assyrische, Chaldeeuwse en Aramese gemeenschappen, die op hun beurt ook nog eens zijn onderverdeeld in zeven (christelijke) kerken. De baseline: 'United we stand, divided we fall'. "De ambitie om de subgroepen samen te brengen, daaruit is FC Suraye United gestart. Suraye is namelijk de overkoepelende naam voor de drie gemeenschappen. We willen het vele talent dat er is samenbrengen en daar iets moois mee doen", vertelt voorzitter Isa Kucin. Maar de voetbalclub met De Nekker als thuishaven richt zich niet alleen op de etnische groep afkomstig uit het Midden-Oosten. "De scheiding binnen onze eigen gemeenschappen, kan je vertalen naar de hele samenleving. In Mechelen wonen meer dan 130 nationaliteiten. Iedereen is bij ons welkom. In onze eerste ploeg spelen ook Vlamingen, Marokkanen, Italianen, een Pakistaan ... Dit is geen tijdperk van nationalisme en ieder voor zichzelf, maar van verenigen."





Trainers gezocht

De interesse voor het eerste elftal is groot. Er waren bij de derde training afgelopen weekend 40 kandidaat-spelers, intussen weer teruggebracht tot 20. De lat ligt hoog. FC Suraye United wil in vierde provinciale meteen kampioen spelen. "We tellen spelers die op hoog niveau hebben gespeeld, in de tweede klasse in Nederland, vanuit Lierse een paar. Het enthousiasme is groot. Sommige hebben zich bij hun vorige club uit eigen wil uitgeschreven, ook al kunnen wij geen winstpremies geven. Dit gaat marcheren. We gaan een club uitbouwen die zich niet moet schamen om tegenover Racing of KV Mechelen te staan", klinkt het ambitieus. De club kan alvast op de steun van KV Mechelen-coryfee Piet den Boer rekenen. In een filmpje dat nog online moet komen, spreekt hij zijn steun uit voor de club en kondigt hij zelfs aan de betere spelers te willen managen. Omdat alleen een eerste elftal nog geen club maakt, start FC Suraye United meteen ook met een U21. Bedoeling is de jeugdwerking met de jaren stelselmatig uit te bouwen. De club zoekt dan ook trainers. FC Suraye United wil overigens meer zijn dan een voetbalclub, maar ook een maatschappelijke rol opnemen. "We staan open voor culturele en sociale activiteiten. Een eerste stap zal zijn om de vele muzikanten in de vriendenkring te verzamelen. Daarnaast willen we ook op studievlak iets betekenen en jongeren ondersteunen bij het behalen van een diploma. Alle voorstellen zijn welkom. Door samen te werken, willen we iets moois laten ontstaan voor iedereen", besluit de voorzitter. Kandidaat-spelers en andere geïnteresseerden vinden meer informatie op de Facebookpagina.