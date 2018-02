FaydherbeACADEMIE organiseert [W]interieur 21 februari 2018

02u29 0

De faydherbeACADEMIE van Thomas More in Mechelen geeft voor de 18de keer op rij een breed overzicht van wat er in de interieurwereld beweegt tijdens vier [W]interieur-avonden. Elke donderdag van 22 februari tot 15 maart doet een andere spreker uit de Belgische en de internationale design- en interieurwereld zijn verhaal. De lezingen zijn in de eerste plaats bedoeld voor de studenten Interieurvormgeving en meubelontwerp van Campus Lucas Faydherbe, maar iedereen is welkom. De lezingen beginnen om 20 uur en zijn gratis. (WVK)