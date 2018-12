Fatima opent Deli-Med: “Ik wil een deel van het prachtige decor van Mechelen zijn” Wannes Vansina

20 december 2018

13u44 0

De Borzestraat in Mechelen is een lekker adres rijker. Fatima Ouerdi (47) uit Kapelle-op-den-Bos opende daar zaterdag Deli-Med, een winkel voor genieters, gespecialiseerd in mediterrane producten. Bezoekers vinden er specialiteiten en delicatessen uit Italië, Frankrijk, Spanje en Griekenland, maar binnenkort ook van Corsica, Tunesië en Algerije. Bijzondere aandacht gaat naar bio en vegan. “Veel van het assortiment vind je nergens anders. Ik koop vaak rechtstreeks aan bij de producent”, vertelt Ouerdi. Het is haar eerste zaak. “Ik heb altijd voor grote bedrijven gewerkt, maar wilde nu iets van mijzelf. Ik heb veel geïnvesteerd, maar als ik de complimenten van de bezoekers hoor, dan word ik blij.” Ze koos bewust voor Mechelen. “Tien jaar geleden was Mechelen een dode en lelijke stad, nu heeft ze een heel ander imago. Ik wilde een deel van dat decor zijn. Hopelijk kunnen de Mechelaars het smaken.” Deli-Med is elke dag behalve zondag geopend van 10 tot 18 uur.