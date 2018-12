Fatima Bouzambou (Cousina) wordt leading chef van Taste-M Wannes Vansina

19 december 2018

Fatima Bouzambou is met Cousina sinds drie jaar actief met homecookings en uiteenlopende evenementen in de Mechelse regio. Ze zal haar bedrijf vestigen in Taste-M en zal ook leading chef worden van het geheel, met gastro-rotisserie The Chick, wijn- en kaasbar The Cellar en multifunctionele eventlocatie The Chapel. Verse lokale producten met passie bereid vormen de rode draad van haar manier van werken. “Dit unieke smaakproject biedt alle mogelijkheden om mijn kookpassie verder te kunnen ontwikkelen en mijn creaties door iedereen te laten ontdekken, zowel binnen de muren van Taste-M als daarbuiten. Het is bovendien een uitdagend project waar Mechelen nood aan heeft”, zegt Bouzambou. De eigenaars van Taste-M, Mehdi Mathlouthi, Elsje Van den Bogaert en Wim Voss, zien haar komst als “win-win-relatie”. “Waar voornamelijk de Mechelse fijnproever van zal kunnen genieten.” Het historische pand waar Taste-M komt, is momenteel in renovatie. Het project opent als alles goed gaat de deuren in het voorjaar.