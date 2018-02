Fase 2 Tinelsite krijgt groen licht 10 februari 2018

02u30 0 Mechelen De ontwikkeling van de Tinelsite in Mechelen heeft een nieuwe horde genomen. Vrijdag werd de vergunningsaanvraag voor de tweede en laatste fase goedgekeurd.

De ontwikkeling van de site aan de Edgar Tinellaan is al een tijdje aan de gang. In een vorige fase werd reeds een vergunning verleend voor de realisatie van 38 woongelegenheden en een hieraan gerelateerde ondergrondse parking. Die laatste zal plaats bieden aan 319 wagens en in het begin van de zomervakantie opengaan. Vervolgens wordt gestart met de ontwikkeling van Adjudant (achter de gevel van de voormalige rijkswachtkazerne) en de nieuwe gebouwen Maigret en Poirot aan weerszijden. Aannemer Vanhoeyveld start midden februari met de aanleg van de eerste fase van het Tinelpark. Dat zal klaar zijn rond het bouwverlof. Daarmee is Tinel nog niet klaar. Vrijdag werd goedkeuring verleend voor de tweede fase: de bouw van drie appartementsgebouwen: Holmes (vijf woningen en een kinderdagverblijf), Brigadier (historische bijgebouw, 12 appartementen) en Baskerville (19 appartementen). (WVK)