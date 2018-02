Fantasmagorikke rijdt 1000 km voor Rik 23 februari 2018

02u56 0 Mechelen In Mechelen is een nieuw 1000 km van Kom op tegen Kanker-team opgestaan: Fantasmagorikke.

Oprichtster Katleen Demol (44) weet waarom. Ze overleefde zelf ternauwernood kanker en verloor haar vader vorig jaar aan de ziekte.





Katleen werd in 2006 getroffen door borstkanker, maar kon de strijd winnen. De naweeën duren evenwel nog steeds voort. Toch reed ze vorig jaar een eerste keer een rit van de 1000 km van Kom op tegen Kanker met een team van artsen en patiënten van het Imeldaziekenhuis in Bonheiden. "Het was heel emotioneel", vertelt ze. Geen wonder. Ze verloor kort tevoren haar vader aan kanker. "Tussen de vaststelling en zijn overlijden zaten amper een paar maanden tijd", vertelt ze.





Trooper

Katleen besliste zelf een team op te richten met familieleden en vrienden: Fantasmagorikke. "Naar het Franse 'fantasmagorique' en de naam van mijn vader Rik", verklaart ze. De zeven meerijders waren snel gevonden. Om de 5.000 euro inschrijvingsgeld bijeen te krijgen, doen de acht beroep op Trooper (website die via online aankopen geld inzamelt voor verenigingen, red.) en organiseren ze een 'kunstig eetfestijn' op zaterdag 3 maart in zaal Rerum Novarum in Muizen. Op het menu: spaghetti en een dessert, geschonken door de Mechelse bakkers. Daarnaast kunnen deelnemers bieden op kunstwerken (de veiling is ook terug te vinden op www.fantasmagorikke.be).





"Onze dochters en vriendinnetjes knutselen schriftjes, maken buttons, dreamcatchers en portemonneetjes van melkbrikken die ze verkopen om mee onze sponsorpot te spijzen", zegt Katleen. Ook voor de 1000 km van volgend jaar is Fantasmagorikke al ingeschreven. Katleen is overigens ambitieus. Ze rijdt meer dan een rit. "Dit jaar doe ik twee ritten van 125 km, want ik rij ook nog met Imelda mee. Ik wil stelselmatig opbouwen." (WVK)