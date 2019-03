Fans Malinwa lopen storm voor start ticketverkoop bekerfinale Wannes Vansina

19 maart 2019

10u55 0 Mechelen De fans van KV Mechelen lopen vandaag storm voor de ticketverkoop van de bekerfinale op tegen 1 mei tegen AA Gent. Ze moesten deze ochtend rekening houden met een wachttijd van twee uur, maar een kniesoor die daarom maalde.

De ticketverkoop ging van start om 9 uur, zowel online als in het stadion zelf. De eerste fan stond al om 5.20 uur voor een gesloten poort. Bij aanvang stond er een lange rij wachtenden. “Ik had een beetje schrik om naast een ticket te grijpen. Vandaar dat ik hier al om 7.30 uur stond”, vertelt dertiende in rij Olivier Van Roey.

Allemaal moesten ze deze ochtend rekening houden met een flinke wachttijd. Het kon hen weinig schelen. “Het maakt niet uit. Die twee uur wachten had ik ervoor over”, zegt Jürgen Huybrechts. Ook Ninke De Graef klaagt niet, al had ze er dan net een nachtshift opzitten. “Ik ben van kleins af fan, de finale wil ik voor geen geld van de wereld missen.”

De supporters hoefden na 9 uur ook niet in de kou te wachten, de club en supportersfederatie maakte het hen zo aangenaam mogelijk in de Grand Kavee. “We hadden de stormloop absoluut verwacht”, zegt Gert Van Dyck van het supportersorgaan. “Voorheen konden groepen groter dan tien personen al tickets kopen en dat waren er liefst 187!”

Dat maakte dat er voor vandaag al zowat 8.000 van de voorlopig 21.000 tickets (waarvan 2.000 met dinerformule) voor de aanhang van KV Mechelen de deur uit waren. Overigens worden enkel tickets verkocht aan trouwe supporters en medewerkers. In het onwaarschijnlijke geval dat er toch nog kaarten voor het Koning Boudewijnstadion over blijven, dan zullen deze vanaf zondag 7 april worden aangeboden. “Na de euforie van afgelopen weekend zullen er nooit tickets genoeg zijn”, vreest Van Dyck nog.