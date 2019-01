Fans én stad willen Racing in Oscar Vankesbeeckstadion houden Wannes Vansina

11 januari 2019

13u37 0 Mechelen 94 procent van de supporters van Racing Mechelen wil dat de club in het Oscar Vankesbeeckstation blijft. Ze hebben geluk, want in het bestuursakkoord van de stad staat dat de sportsite behouden moet blijven.

Vorig jaar voerden ex-Racingspeler Tim Peleman samen met collega-studenten Siemon Pinceel, Nick Mampaey en Seyno Lombaets een tevredenheidsenquête uit bij de supporters van groen en wit. “Eén van de conclusies was dat 86% van de deelnemers aan het onderzoek zich tevreden toonde over de werking van Racing en dat 45% daarvan zichzelf als ‘actieve promotor’ van Racing beschouwt: sterke cijfers!”, klopt de club zich op de borst. Ook werd gepeild naar het heikele problematiek van het stadion. Dat werd in 2015 verkocht aan IBO, maar 94 procent van de ondervraagden wil absoluut dat Racing in het Oscar Vankesbeeckstadion blijft. Twee derde wil dat het wordt gerenoveerd, een derde ziet de hoofdtribune liever vervangen door een nieuwbouw. De club zal eind deze maand gesprekken starten met alle betrokken partners, onder meer de stad Mechelen. Het nieuwe stadsbestuur wil alvast dat de sportsite blijft. “We staan open voor elke constructieve oplossing op deze plek, eventueel met bundeling van andere sportactiviteiten. De club en de Vlaamse overheid zijn onze eerste partners bij mogelijke toekomstige ontwikkelingen en mogelijke versterkingen van Racing Mechelen”, aldus het bestuursakkoord.