Fanfare brengt brunchconcert

Koninklijke Fanfare De Vrolijke Vrienden uit Hombeek start het feestjaar - de muziekvereniging bestaat 120 jaar - met een brunchconcert op zondag 21 januari. Terwijl bezoekers genieten van een ontbijt of lunch, treden de muzikanten op. Het feest vindt van 11 tot 16 uur plaats in zaal Vrolijke Vrienden in het Heike. Deelname kost 25 euro (13 voor -12-jarigen).





Inschrijven kan tot en met woensdag via www. vrolijkevrienden.be. (WVK)