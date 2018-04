Familiebedrijf is 148 jaar, maar voorbeeld voor e-commerce 17 april 2018

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) heeft maandag in Mechelen de aftrap gegeven voor de tweede fase van de e-commercecampagne 'Het internet. Ook uw zaak', om handelaars aan te zetten om ook online te verkopen. Opvallend was dat de voorstelling plaatsvond in een winkel met reeds 148 jaar op de teller: het familiebedrijf Lenaerts Bagage & Lederwaren in de Bruul. Het startte 2,5 jaar geleden een webshop en is ook actief op Storesquare. "Dankzij de webshop overstijgen we onze natuurlijke regio en verkopen we zelfs - hoewel onze site enkel in het Nederlands is - ook in Frankrijk, Duitsland, Engeland en zelfs Zweden", zegt Leo Lenaerts. De e-commerce maakt wel maar 3 à 5% uit van de omzet. "Maar er zit groei in. Belangrijk is ook dat het een online etalage is. Klanten bekijken deze vanuit hun luie zetel en komen dan goed geïnformeerd naar de winkel om te tasten, voelen en ruiken en om uitleg te krijgen." (WVK)