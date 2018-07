Familie veroordeeld voor diefstallen: "Whisky was voor doopfeest" 05 juli 2018

02u40 1 Mechelen Drie verdachten van drie winkeldiefstallen kregen gisteren twaalf maanden tot een jaar cel met uitstel. Ze gingen ervandoor met tonijn, pampers en whishy, naar eigen zeggen voor het doopfeest van een van hun kinderen.

Volgens het openbaar ministerie ging het om moeder (60), haar dochter (32) en schoonzoon (38). De drie werden opgemerkt door een patrouilleploeg van de politie in de Nekkerspoelstraat. In totaal werden er 35 potjes tonijn gevonden die gestolen waren in supermarkt Delhaize, bij het Kruidvat werden verzorgingsproducten en pampers gejat en bij Lidl tot slot gingen ze ervandoor met elf flessen whisky. "Die waren voor het doopfeest van de jongste van acht kinderen", klonk het in de verklaringen aan de politie.





Straffen met uitstel

De advocaten van de beklaagden vroegen om straffen met uitstel. Rechter Yves Hendrickx velde meteen een vonnis en ging daarop in. Naast de celstraffen, werden ook de geldboetes van 1.600 euro met uitstel uitgesproken. Hun voertuig werd verbeurd verklaard.





(TVDZM)