Familie opent monumentaal restaurant De Fortuyne 31 augustus 2018

02u27 0 Mechelen Na twee weken te hebben 'getry-out', gaat vandaag restaurant De Fortuyne in de Befferstraat open voor het grote publiek. Foodsharing staat centraal in deze nieuwe place to be.

De meeste Mechelaars kennen het pand van het vroegere restaurant Egmond & Hoorne, maar binnenin is het onherkenbaar veranderd. Het pand werd tijdens de twee jaar durende verbouwingen helemaal opengetrokken, met respect voor authentieke elementen. "De oudste vermelding van het pand dateert uit 1437, toen het een naam kreeg: De Fortuyne", vertelt Katia Tassaert (53).





"De keuken is geopend van 11.30 tot 22 uur. Na de lunch kunnen bezoekers hier terecht voor high tea met zelfgemaakte sweets, 's avonds trekken we de kaart van foodsharing. Gasten bestellen verschillende minigerechtjes - geen tapas - en zetten die dan midden op tafel. We zochten naar iets anders, het gat in de markt. We willen hier een place to be van maken." Eten kan je ook in vijf verschillende sferen, het hele jaar ook in de tuin. Opvallend: in de zaak zes leden van dezelfde familie. "Allemaal hebben we een achtergrond in de horeca, elk met onze eigen specialiteit."(WVK)