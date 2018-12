Familie Kurum start Sisera Foundation om meer te kunnen doen voor goede doel Wannes Vansina

27 december 2018

13u44 0 Mechelen De broers en zussen Kurum grijpen de tiende verjaardag van hun kledingzaak Sisera aan voor de oprichting van een Foundation. Bedoeling is het Mechelse goede doel nog guller en structureler te ondersteunen.

Nail Kurum legt uit: “Als ondernemer heb je bepaalde verplichtingen, zeker als je het goed doet. We ondersteunen al regelmatig het goede doel, maar we willen meer doen, met ook onze andere vennootschappen voor Kasteel Tivoli, het Sint-Michielskasteel en Hugo Boss. We willen meer doen door een gedeelte van onze omzet toe te kennen aan de foundation. Het afgelopen jaar hebben we duizenden euro’s weggeschonken, maar dat was versnipperd. We willen daar meer structuur in brengen, niet alleen om meer te doen, ook om ondersteuning op langere termijn mogelijk te maken.” De Kurums kiezen specifiek voor Mechelse goede doelen. Vandaag donderdag nog mocht Axel Colonna-Cesari van sterrenrestaurant Centpourcent een cheque in ontvangst nemen ten voordele van zijn project Sterren op de Grasmat. Hij brengt sterrenchefs bijeen voor voetbaltornooien ten voordele van de G-sport. “Het bestaat vijf jaar en we zijn enorm aan het groeien. Het project leeft enorm bij de restaurateurs en bij de sponsors. Dit jaar hebben we al 32.500 euro uitgegeven. Ik zie mijzelf niet meteen stoppen.”