Familie houdt stille wake voor neergeschoten messentrekker Wannes Vansina

04 april 2019

13u58 0 Mechelen De familie van de man die in februari door de politie werd neergeschoten nadat hij zijn vrouw en een fietsster had gestoken met een mes, organiseert op 14 april een wake op de Mechelse Grote Markt.

Mohamed E.O. werd neergeschoten nadat hij eerst zijn vrouw in hun appartement had verwond met een mes, vervolgens klanten had bedreigd van de Spar op de Tervuursesteenweg en tenslotte een toevallige passante in de nek had gestoken. Hij zou met drugs en met psychische problemen hebben gekampt en liet ook een afscheidsbrief achter.

De familie roept nu op om deel te nemen aan een wake op zondag 14 april om 15 uur op de Grote Markt. “Dit mag nooit meer gebeuren! Wij missen Mohamed en willen zijn dood niet zomaar als een trieste gebeurtenis de geschiedenis laten ingaan! We geloven dat dit incident op een andere manier kon eindigen. Maar niet door zijn leven te ontnemen”, luidt het.

De organisatoren wilden aanvankelijk een stille mars houden, maar kreeg daar geen toestemming voor van de burgemeester. Het incident veroorzaakte heel wat onrust, vooral in de Mahatma Gandhiwijk – er werden verschillende voertuigen in brand gestoken – maar ook elders in de stad.

N-VA zegt dan ook niet te begrijpen waarom het stadsbestuur heeft ingestemd met een wake. “De kans dat deze situatie uit de hand loopt, is realistisch”, zegt Marc Hendrickx. De partij vindt de wake ook van weinig respect getuigen voor de slachtoffers.