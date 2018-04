Faculteit start met nieuwe reeks dialectwandelingen 27 april 2018

De Faculteit van het Mechels dialect start nu zaterdag 28 april met een nieuwe reeks geleide wandelingen. De eerste wordt geleid door stadsgids Eddy Verhoeven en heeft 'Istaurisse rààs van den Boergondissen olm tot Brussela me ene alt in Mèchele' (Historische reis van de Bourgondische holm tot Brussela met stop in Mechelen) als onderwerp.





De wandeling is 2km lang en duurt anderhalf uur. Start om 14.30 uur, deelnameprijs 5 euro. Voorinschrijving niet noodzakelijk. (WVK)