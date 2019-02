Faculteit organiseert nieuwe lessenreeks ‘Mechels dialect’ Wannes Vansina

03 februari 2019

De Faculteit van het Mechels dialect start op 9 februari met een nieuwe reeks lessen ‘Mechels dialect’, in samenwerking met het Busleyden Atheneum - Campus Pitzemburg en de Mechelse afdeling van het Willemsfonds. Lesgevers Marcel Kocken, Erik Vekemans en Egied Rossiau helpen de deelnemers de streektaal onder de knie te krijgen op zaterdagen 9 en 23 februari en 9 en 23 maart, telkens van 14 tot 16 uur. De lessencyclus is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Dat gebeurt bij voorkeur via egied.rossiau@skynet.be maar kan ook telefonisch via tel. 015/43.06.02. De lessen vinden plaats in Pitzemburg, er is plaats voor 45 deelnemers.