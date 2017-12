Facebookgroep deelt gratis eten uit 02u35 0 Mechelen Hij bestaat al even, maar nu begint de Mechelse Facebookgroep 'Zonder Honger Naar Bed' ook echt te draaien. "Zonder zat ik met kerst zonder eten", getuigt een van de gebruikers.

'Zonder Honger Naar Bed - Mechelen en omstreken' werd opgestart in maart naar Lanakens voorbeeld. "Heeft u te veel gekookt, en zijn er restjes die anders in de vuilnisbak belanden? Misschien dat we via deze weg andere mensen kunnen helpen. Help honger de wereld uit, laat je hart spreken", luidt de beschrijving. Aanvankelijk kende het initiatief slechts een beperkt succes. Dankzij de inspanningen van huidig beheerder Elke Sanders loopt het intussen wel goed. "Er werd vooral eten aangeboden, maar niet afgenomen. Intussen is de schroom weg en durven mensen om hulp te vragen", zegt ze. Gisteren deelde ze nog vier kilo mandarijntjes uit die manlief te veel had gekocht.





De groep wil vooral wat doen aan de immense voedselverspilling en tegelijk wie het niet breed heeft helpen. En er zitten best wel wat mensen in de groep die het voedsel echt nodig hebben. Zo postte een vrouw enkele dagen terug 'Jaloers op al dat eten met kerst. Ik moet helaas tot Nieuwjaar wachten. We moeten met twee leven van een loon en het geld voor deze maand is op. Ik heb zelfs geen cent voor mijn katten. Het enige dat we nog hebben, is een zak met aardappelen, maar de friet word je ook beu", verklaart ze. De oproep viel niet in dovemansoren. "Iemand had nog een heel ribbeke over, een andere persoon kip met krieltjes. Zonde om het weg te smijten, toch? Wij zijn er goed mee geholpen." (WVK)