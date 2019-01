Facebook helpt Rode Kruis bij werven van vrijwilligers en aanmoedigen van bloeddonoren TVDZM

27 januari 2019

11u20 0 Mechelen Zo’n zestigtal vrijwilligers van het Rode Kruis-Vlaanderen hebben zaterdag workshops gevolgd in het werven van vrijwilligers én bloeddonoren via social media. Het was Facebook zelf die de lessen gaf.

Experts van Facebook verzamelden zaterdagvoormiddag in de gebouwen van het Rode Kruis in Mechelen. “Daar gaven we de vrijwilligers tips and tricks mee over hoe ze ons kunnen inzetten om in de toekomst vrijwilligers en donoren te vinden via social media”, vertelt Alexis Lebedoff van Facebook België.

Bloeddonoren

Volgens het Rode Kruis-Vlaanderen heeft zeventig procent van de Belgen ooit in zijn leven bloed nodig maar geeft slechts drie procent bloed. “Het is daarom van levensbelang om continue donoren te vinden om zo de voorraad op peil te kunnen houden”, vult Ine Tassignon van het Rode Kruis-Vlaanderen aan. “Facebook en sociale media lijken hiervoor de ideale partner te zijn om mensen te kunnen aanmoedigen om bloed te doneren.”

Vrijwilligers

Met het organiseren van de workshops had het Rode Kruis, naast het vinden van bloeddonoren, ook nog een tweede missie. “Het realiseren van een constante instroom van nieuwe vrijwilligers”, zegt Tassignon. Met meer dan 13.000 vrijwilligers is het Rode Kruis-Vlaanderen de grootste vrijwilligersorganisatie van ons land. “We hebben dus vaak te maken met een uitstroom van mensen. Dat heeft te maken met een verhuis, leeftijd of gezondheidsredenen”, aldus Tassignon. “Er is er daarom vaak nood aan nieuwe vrijwilligers. Om te helpen op evenementen maar ook voor bijvoorbeeld de stickeractie die binnenkort start. Facebook of het gebruikt van de social media kan hierin belangrijk zijn voor het aanwerven van nieuwe vrijwilligers.”

Eerste keer

Het was de eerste keer dat een non-profitorganisatie in Vlaanderen dergelijke opleiding kreeg van Facebook. “Door practise en specifieke inzichten te delen, hopen we ons dat het Rode Kruis-Vlaanderen zijn doelen kan bereiken”, besluit Lebedoff. “Met zeven miljoen actieve Facebook-gebruikers in België is er enorm veel potentieel om samen meer goed te doen.”