Extra ticketzuil verkort wachtrijen in Huis van de Mechelaar 31 mei 2018

Het stadsbestuur van Mechelen investeert 12.253 euro in een tweede ticketzuil voor het Huis van de Mechelaar. Deze moet op drukke momenten files aan de huidige ticketzuil voorkomen. "We hebben gemerkt dat in drukke periodes de wachttijden aan de ticketzuil oplopen, waardoor de mensen noodgedwongen aan de onthaalbalie dienen aan te schuiven om daar hun ticket te halen. Er is dus nood aan een extra zuil. Ook de hardware van de huidige zuil is aan vervanging toe. Daarnaast zullen we nog de bevolkingsregisters digitaliseren", zegt schepen van Burgerzaken Marc Hendrickx (N-VA). De plaatsing gebeurt half juli. (WVK)