Extra fietsbeugels aan stedelijke begraafplaats 01 februari 2018

De stad Mechelen plaats in het voorjaar tien extra fietsbeugels aan de stedelijke begraafplaats en onderzoekt of er ook kunnen komen aan de toegang tot het gerechtshof in de Voochtstraat. Dat meldt gemeenteraadslid Anne Delvoye (N-VA) op basis van een antwoord dat ze van schepen van Mobiliteit Marina De Bie (Groen) kreeg op een schriftelijke vraag. Volgens Delvoye is er nood aan. "Aan de stedelijke aula op de begraafplaats staan er momenteel erg weinig fietsbeugels. Dat is nochtans een plek bij uitstek waar veel Mechelaars met de fiets naartoe komen. Ook aan het gerechtsgebouw kunnen fietsparkeerbeugels soelaas brengen." (WVK)