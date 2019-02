Expression opent coworking space MPlace Wannes Vansina

28 februari 2019

18u23 0

Morgen 1 maart opent aan het station van Mechelen een nieuwe coworking space, boven koffie- en aperobar Expression. In wat tot nogtoe een leegstaande zaal was, biedt MPlace leden 7 dagen op 7 een comfortabele werkomgeving. “Coworking is steeds meer in opmars, het is voor veel mensen een derde werkplek, tussen thuis- en kantoor”, verklaart Nico Maes zijn keuze. Zijn eerste verdieping staat open voor eender wie, of het nu starters, zelfstandigen, freelancers of professionals zijn. “Coworking biedt je veel voordelen, al is het maar dat je niet meer in de file moet staan onderweg naar je kantoor of alleen zit te werken aan je keukentafel. MPlace biedt bezoekers naast internettoegang ook koffie en water, toegang tot de vergaderzaal en een printer aan een all-inclusive prijs (volgens een dagprijs, 10-beurtenkaart of maandabonnement, korting voor starters). Gratis proeven van het aanbod kan door een mailtje met je gegevens te sturen naar info@mplace.be voor einde maart 2019.