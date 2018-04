Expo 'Vezels' in kunstgalerij 05 april 2018

In de huiskamergalerij yoHanneke in de Schuttersvest kan je op 14, 15, 21 en 22 april de expositie 'Vezels' bezoeken. Werken van kunstenaars Sonja Michiels en Marian Kastelein staan centraal. Michiels hanteerde zowel penseel als paletmes voor haar werken in acryl op doek. De schors en de vezel van de vezelpalmboom was haar grootste inspiratiebron. Kastelein maakte kunstobjecten in vilt. De expositie is van 14 tot 17 uur te bezichtigen. (AVH)