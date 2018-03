Expo Koen Broucke en Tom Poelmans in De Garage 31 maart 2018

Nog tot en met 27 mei kunnen bezoekers in De Garage in Mechelen terecht voor werk van Koen Broucke en Tom Poelmans. De eerste brengt met 'De ondraaglijke vreugde van de beelden' een ode aan de poëtische kracht van natuurlijke wildgroei die opschiet in een verwoest landschap. Zijn veel jongere en beloftevolle collega toont dan weer grote figuratieve werken die hij in contrast stelt met abstracte, kleinere schilderwerken. De expo is van donderdag tot en met zondag te bezoeken van 13 tot 18 uur. De toegang is gratis.