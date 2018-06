Expo in kerken 11 juni 2018

Nog tot 24 juni kan je in de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, de Sint-Pieter-en-Paulkerk en de Sint-Romboutskathedraal de tentoonstelling 'Erfgoed met vele gezichten' bezoeken. De expo is het resultaat van een unieke samenwerking tussen Torens aan de Dijle vzw en de Academie Mechelen. Het doel van dit thema is om het menselijke verhaal van kerkgebouwen te vertellen: de mensen die het bouwden, de gemeenschap die er samenkomt, de levensverhalen van patroonheiligen. Een bezoek is gratis tijdens de openingsuren: Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk en Sint-Pieter-en-Paulkerk zijn elke dag behalve woensdag open van 13 tot 17 uur, de Sint-Romboutskathedraal is dagelijks open van 8.30 tot 17.30 uur. Meer info: www.openkerken.be. (EDT)