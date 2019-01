Expo Berlinde De Bruyckere inspireert maatschappelijk kwetsbare mensen Wannes Vansina

23 januari 2019

De tentoonstelling ‘It almost seemed a lily’ in het Mechlelse Museum Hof van Busleyden krijgt ook een sociaal aspect. Onder begeleiding van fotograaf Wannes Cré maakt een groep van maatschappelijk kwetsbare mensen foto’s geïnspireerd door het werk van kunstenares Berlinde De Bruyckere en de Besloten Hofjes, stadsartiest Stef Lernous van Abattoir Fermé laat hen een eigen kunstwerk maken. “Het museum slaagt er samen met enkele sterke partners in om ook kwetsbare doelgroepen te bereiken en te betrekken”, zegt schepen van Welzijn en Diversiteit Gabriella De Francesco (Groen). “Met dit traject krijgen deze kwetsbare doelgroepen naast een artistieke en betekenisgevende stem ook een breed publiek.” Onder meer CAW Boom-Mechelen-Lier en kunstencentrum De Loods zetten hun schouders onder het project. Het resultaat zal dit voorjaar te zien zijn in het Museum Hof van Busleyden en bij de verschillende partners.