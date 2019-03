Explosie in elektriciteitscabine zet Oud Oefenplein zonder stroom Wannes Vansina

15 maart 2019

16u29 0

Zo’n 500 tot 1.500 gezinnen in Mechelen-Noord zaten vrijdagmiddag zonder elektriciteit. Er was water binnengesijpeld in de stroomcabine op de hoek van de Eikestraat en Nachtegaalstraat, waarop er kortsluiting ontstond. Er volgde meteen een ontploffing. Volgens woordvoerder David Callens raakten daarbij geen personen gewond en was er geen schade. “Maar een groot gebied kwam wel zonder stroom te zitten. Door te herschakelen hebben we snel het grootste gedeelte weer van elektriciteit kunnen voorzien, voor de straat van de cabine zelf was er niet meteen een oplossing mogelijk. Daarom hebben we daar een generator geplaatst.” De explosie vond plaats om 11.44 uur, om 13.24 uur had iedereen weer stroom.