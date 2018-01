Ex-voetballer Piet den Boer wordt trekker van M+ 02u39 0 Foto Marc Aerts Piet den Boer tijdens de voorstelling van de stadslijst. Mechelen Ex-voetballer Piet den Boer (59) stapt in de Mechelse politiek. De ex-KV-speler wordt het boegbeeld van M+, de onafhankelijke stadslijst Vld-Groen-M+. Hij volgt daarmee voormalig cultuurschepen Frank Nobels op, die afscheid neemt van de actieve partijpolitiek. den Boer zal in de loop van de komende maanden vanuit Geel naar de Dijlestad verhuizen.

Nederlander Piet den Boer liet in 1982 de vele aanbiedingen van Nederlandse clubs liggen om bij tweedeklasser KV Mechelen te gaan spelen. De spits won met zijn ploeg onder andere de beker, landstitel en Europacup II in 1988. den Boer werkt nu als bankier voor ABN AMRO en woont in Geel, maar verhuist in 2018 naar Mechelen.





"Ik heb 30 jaar geleden met KV Mechelen een geweldige en unieke prestatie kunnen neerzetten, nu wil ik op een andere manier als toen opnieuw knokken voor deze stad", klinkt het.





"Ik vind het een hele eer dat burgemeester Bart Somers (Open Vld) en Kristof Calvo (Groen) mij deze vraag stelden. Ik wil vanuit de politiek anderen helpen en ook zelf bijleren. Hoewel ik op dit moment in Geel woon, is het contact met Mechelen gebleven. Het is een gezellige, warme stad geworden, waar men net als bij voetbal mensen wil verbinden in plaats van verdelen. Ik zou daar heel graag een heel klein deeltje van uitmaken."





Piet den Boer zette de voorbije jaren de schouders onder 'Foundation Mechelen', die evenementen organiseert voor goede doelen en sociale organisaties in de Mechelse regio. Hij zet zich ook in voor de G-sport, schreef in 2016 het boek 'Sporthelden met een beperking' en was vorig jaar de ambassadeur van de goede doelenwerking van 'De Zomer is van Mechelen'.





Opvolger van Nobels

De Nederlander wordt nu de politieke opvolger van Frank Nobels. "Ik ben in december dertig jaar actief als gemeenteraadslid en twintig jaar als schepen. Ik heb de doelen behaald die ik wou behalen en ga daarom niet meer opkomen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben fier met den Boer als opvolger, het is ongelooflijk belangrijk om ook onafhankelijken mee op de stadslijst te hebben", aldus Nobels. (EDT)