Ex schrijft ‘Ik hou van u’ op slaapkamermuur: 12 maanden cel

TVDZM

21 december 2018

15u10 0 Mechelen S.G. (31) uit Kapelle-op-den-Bos heeft een celstaf van 12 maanden met uitstel gekregen voor het meermaals lastigvallen van zijn 31-jarige ex-vrouw. Zo drong hij haar woning binnen en schreef hij ‘Ik hou van u’ op de slaapkamermuur.

De politie kreeg meerdere oproepen van de 31-jarige vrouw, met een triest hoogtepunt in de zomer van 2017. S.G. was toen de woning van het slachtoffer binnengedrongen en begon er doodleuk op de muren te schrijven. “In de slaapkamer liet hij de tekst ‘Ik hou van u’ achter”, klonk het vorige maand in de rechtbank. “Voorts ging hij er ook vandoor met enkele persoonlijke spullen.”

De dertiger uit Kapelle-op-den-Bos werd opgepakt en moest voor de onderzoeksrechter verschijnen. Hij werd opnieuw vrijgelaten, maar enkele uren later stond hij al opnieuw bij zijn ex. “Hij ging naar eigen zeggen boodschappen doen”, aldus de openbare aanklager. “Toevallig in de winkel waar mevrouw werkte. Omdat hij zijn voorwaarden geschonden had, vloog hij de gevangenis in.”

De feiten werden niet betwist — ook niet de vele telefoontjes op een dag tijd. “Alleen ziet hij er inmiddels de ernst van in”, zei advocaat Bart Vanmarcke, die S.G. verdedigde. “Mijn cliënt en zijn ex kennen elkaar al twaalf jaar en voor hem waren er maar twee dingen in zijn leven: zijn gezin en zijn werk. Toen zijn vrouw een einde maakte aan hun relatie, volgde een black-out. Bovendien is alles wat hier gebeurde van romantische aard. Hij wou gewoon niet beseffen dat de relatie voorbij was.”

De verdediging vroeg een straf met uitstel, en daar stemde de rechtbank mee in. S.G. moet zijn ex wel een schadevergoeding betalen.