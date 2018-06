Ex-medewerker Imelda moet ouders patiëntje schadevergoeding 30 juni 2018

Een 55-jarige ex-medewerker van het Imeldaziekenhuis in Bonheidenis is gisteren schuldig bevonden aan het schenden van het beroepsgeheim. De feiten kaderen in een burenruzie. De vrouw neusde in de patiëntengegevens van de zoon van haar buren. "Ze riep toen tijdens de zoveelste discussie dat de zoon in zijn bed plaste. Iets wat niemand anders wist behalve de ouders en de behandelende arts", klonk het vorige maand bij de openbaar aanklager. De buren dienden klacht in bij de politie. Niet veel later kwam alles aan het licht. "Ze heeft deze informatie niet misbruikt, niet naar buiten gebracht en niet verspreid", zei haar raadsvrouw. Het parket vroeg een geldboete van 500 euro, de verdediging pleitte voor een opschorting. Iets waar de rechters in Mechelen ook op ingingen. Maar haar job in het ziekenhuis in Bonheiden is ze in ieder geval kwijt. Aan de ouders en de zoon moet ze een schadevergoeding betalen van in totaal 1.500 euro. "Zij durfden na de feiten niet meer buiten komen uit angst", klonk het. (TVDZM)