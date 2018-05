Ex-dakloze getuigt op school 16 mei 2018

De Mechelse theatermaker Pier De Kock en zijn Hof Van Savooien hebben dinsdag een aparte theatervoorstelling gebracht in basisschool De Spiegel in Leest. Hij bracht er 'Meneereke', een interactieve en ludieke voorstelling rond geldproblemen, armoede en dakloos zijn. Tijdens de voorstelling kwam Pascal Fleurackers aan het woord, een Mechelaar die acht maanden dakloos was. Aansluitend mochten de lagere schoolkinderen zelf vragen stellen.





(WVK)