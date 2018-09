Evolutieverhaal in beeld gebracht met Clicformers 06 september 2018

In Speelgoedmuseum Mechelen loopt tot het einde van deze maand de expo 'Reis mee rond de tijd' met Clicformers, een educatief kinderspeelgoed waarmee je constructies kan bouwen. Deze expo neemt bezoekers mee langs de eerste zee- en zoogdieren, dino's, ijverige mensen in de stad en eindigt in de ruimte. Via wist-je-datjes en een infofilmpje ontdek je meer over deze evolutie. De stappen van de evolutie worden in beeld gebracht aan de hand van veelkleurige sculpturen, gebouwd met de nieuwe Clicformers. In de speelzones met stapels Clicformers leef je je als bezoeker helemaal uit. "We verplaatsen ons in de leefwereld van de kinderen door de verschillende fases van de evolutie uit te beelden aan de hand van speelgoed. De stukken die worden tentoongesteld, werden gemaakt in het Pedagogisch Dienstencentrum Ter Dreve in Brugge", aldus Julie Van Craen van het Speelgoedmuseum. (AVH)