Evert Winkelmans maakt docu over redding KV Mechelen. “We hebben de club écht gered!” Wannes Vansina

23 januari 2019

18u19 0 Mechelen Mechelaar Evert Winkelmans (33) stelt over een maand een bijzondere documentaire voor die hij maakte over de wonderbaarlijke redding van KV Mechelen. In ‘We doen het gewoon zelf’ beantwoordt hij een aantal onbeantwoorde vragen. “Het blijft een unieke gebeurtenis in de Belgische voetbalgeschiedenis, of beter: die van de wereld. Het maakt de huidige commotie des te pijnlijker.”

Winkelmans is de oprichter van productiehuis Deklat Binnen, dat onder meer de documentaire-televisiereeks ‘De Kleedkamer’ maakt. Eerder realiseerde hij ook al ‘KV Mechelen 88: Volksclub wint Europacup’. “Bedoeling was ‘We doen het gewoon zelf’ klaar te hebben tegen de kerst van 2017 – de vereffening was dan exact vijftien jaar geleden. Ik was klaar met mijn research.” Kanker besliste er anders over. Winkelmans moest zijn plannen laten varen en dacht dat er het wel nooit meer van zou komen. “Maar dan waren de chemo en de operaties achter de rug en moest ik proberen terug een gewone mens te worden. ‘Is er geen passieproject waarmee je stilaan terug kan beginnen?’, vroeg de arts mij. Ik dacht meteen aan deze docu.”

De laatste week van mei maakte hij zijn eerste opname: een interview met Mark Uytterhoeven. De redder van KV Mechelen vertelde honderduit, onder meer over hoe hij er eigenlijk zelf niet in geloofde. Winkelmans ging vervolgens in gesprek met onder meer Fi Van Hoof, Marc Van den Wijngaert, Ivan Willockx en Johan Willemen. Hij zag vragen beantwoord waar hij zelf als supporter – ook hij ging als 17-jarige van deur tot deur geld inzamelen – al ruim vijftien jaar mee rondliep. “Ik ben heel veel te weten gekomen, onder meer over wat gebeurde in de kleedkamer, wat er foutging in de bestuurskamer, over de rol van Aad De Mos en over de vreemde reddingspogingen van een Duitse graaf en uit Paraquay. Die laatste verhalen zijn grappig, pijnlijk en onwaarschijnlijk tegelijkertijd. Ik heb meer materiaal dan ik in de documentaire verwerken kon. Vandaar dat ik alles ook opschrijf, zodat het niet verloren gaat voor de toekomstige generaties.”

Een ding bleef overeind: de supporters hebben écht hun club gered. “Ik dacht altijd: de supporters kunnen de club niet hebben gered. 673.000 euro was wel veel geld, maar tegelijk weinig als je dat vergelijkt met de bedragen die in het huidige voetbal rondgaan. Maar het blijkt echt wel zo te zijn. Zonder die 10.000 zotten had het grote geld uit het bedrijfsleven er nooit gekomen. Daarom ook deze documentaire. Dit is een uniek moment in België, zelfs in de wereldgeschiedenis. De club dankt er zijn populariteit aan, al hebben veel jonge supporters het nooit meegemaakt. Jammer genoeg is geld sindsdien alleen maar belangrijker geworden in de voetbalwereld.” De reddingsgeschiedenis maakt de betrokkenheid van KV Mechelen bij de operatie ‘Propere Handen’ volgens Winkelmans ook des te pijnlijker. “De supporters hebben hun club uit de dood doen herrijzen. Hoe is het in godsnaam mogelijk.”

Filmhuis

De première vindt eind februari plaats in het Filmhuis. Een bewuste keuze. “Het Filmhuis is een icoon in de Mechelse cultuursector. Als je daar met je verhaal de mensen aanspreekt, dan is dat mooi. Ik zou dit niet zomaar in Kinepolis willen doen. Het wordt een mooi huwelijk voor een paar dagen”, besluit de reportagemaker.