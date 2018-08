Eva Daeleman laat je wegdromen in aartsbisschoppelijke tuin 24 augustus 2018

02u31 0 Mechelen Prikkels opdoen kan je tijdens deze editie van Maanrock op wel tien locaties, maar slechts op één locatie raak je ze ook weer kwijt: de stilteplek van Eva Daeleman in de tuin van het Aartsbisschoppelijk Paleis.

De voormalige radio-omroepster richtte in haar thuisstad Mechelen precies een jaar geleden haar yogastudio Stil op. Naar Maanrock komt ze evenwel niet om die verjaardag te vieren, wel op vraag van Kristof Calvo. "Hij heeft mij gevraagd om een rustplein. Ik was meteen superenthousiast. Vaak als je naar een festival gaat, kan je pas thuis bekomen van alle indrukken. Hier, in deze anders niet-toegankelijke tuin, kan dat tijdens het festival zelf", legt ze uit. Gisteren tekende ze in de tuin de contouren van een meditatielabyrint uit. Tussen de bomen komen koorden waaraan bezoekers briefjes kunnen achterlaten, op een grasperk komen zitzakken. "In de communicatie staat dat we yoga gaan doen, maar dat is niet helemaal waar, want te moeilijk. Wel gaan we mensen laten wegdromen. Ik geloof dat je rust in je hoofd kan brengen waar je maar wil." Althans, dat is de bedoeling. Zelf heeft ze eigenlijk geen idee wat ze moet verwachten. "Ik heb er geen idee van wat mensen leuk gaan vinden, als ze al komen. Ik stuur goede energie uit en dan komt het wel goed." De Stilteplek is zaterdag en zondag geopend van 15 tot 18 uur. Om het halfuur start een nieuwe sessie. De ingang is in de Schoutetstraat. (WVK)