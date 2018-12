Eten gestolen uit flat TVDZM

28 december 2018

10u25 0

Bij een inbraak in een flat langs de Stationsstraat hebben dieven enkele etenswaren gestolen. De dief geraakte binnen zonder sporen na te laten in het appartement. De politie is nu een onderzoek opgestart. Nog in Mechelen werd geprobeerd om in te breken in een flat langs de Jan Schoonjansstraat. De dieven geraakten volgens de politie niet binnen maar de deur van het appartement raakte wel geforceerd.