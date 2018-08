Eten delen in Vrijbroekpark 06 augustus 2018

02u28 0

Welcome in Mechelen organiseert morgen opnieuw een potluck in het Vrijbroekpark. Een potluck is een gezamenlijke maaltijd waarbij elke deelnemer of groep deelnemers eten meebrengt, vaak zelf bereid, en dat deelt met alle andere gasten. Het idee is dat men met minimale kosten toch een zeer gevarieerde maaltijd heeft. Iedereen is dinsdag welkom vanaf 18 uur. Deelnemers verzamelen zich aan de ingang van de Ridder Dessainlaan. (AVH)