Enkelvoudige schuldigverklaring na jointje in cel TVDZM

10 januari 2019

11u45 0

Elias M. heeft van de rechter in Mechelen een eenvoudige schuldigverklaring gekregen. De jongeman stond terecht voor het bezit van een joint. De drugs werd aangetroffen in zijn cel in de gevangenis van Mechelen. De joint werd aangetroffen door de cipiers toen ze zijn cel hadden doorzocht. M.’s raadsman Bart Vanmarcke voegde aan zijn pleidooien toe dat de man op 27 november werd vrijgelaten in de gevangenis. “Sindsdien verblijft hij in het Antwerps Drug Interventie Centrum (Adic)”, aldus de strafpleiter. Kort voor deze feiten werd M. al veroordeeld tot achttien maanden cel met probatie-voorwaarden. Procureur des konings Lieselotte Claessens vroeg daarom de opslorping, de verdediging verzette zich niet tegen de gevorderd straf. Rechter Suzy Vanhoonacker sprak uiteindelijk een enkelvoudige schuldigverklaring uit en oordeelde dat de al opgelegde achttien maanden met probatie-uitstel voldoende was.